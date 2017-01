Launchtrailer zu Kingdom Hearts HD 2.8 und Sora-DLC

By

Auch Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue steht seit heute in den Läden. Und natürlich gibt es auch für diese Sammlung einen Launchtrailer. Die HD-Sammlung enthält mit Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep einen spielbaren Ausblick auf Kingdom Hearts III sowie Kingdom Hearts χ [chi] Back Cover, eine neue Erzählung, welche die mysteriösen Propheten in brandneuen HD-Videoszenen zeigt. Komplettiert wird das Paket von Kingdom Hearts Dream Drop Distance, einer verbesserten HD-Neuauflage des Nintendo-3DS-Hits.

Außerdem veröffentlicht Square Enix zur Feier des Launches, wie erhofft, den Sora-DLC für World of Final Fantasy. Um Sora als Erlöser zu erhalten, muss nur der neuste Patch installiert und die Fähigkeit, Erlöser zu beschwören, freigeschaltet werden. Sora wird bis zum 31. März 2017 als Erlöser in World of Final Fantasy verfügbar sein.