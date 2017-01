By

Spike Chunsoft hat zu Danganronpa V3: Killing Harmony einen Launch-Trailer veröffentlicht, denn ab heute ist das Spiel in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. Hierzulande wird Danganronpa V3: Killing Harmony irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Mit insgesamt 16 neuen Charakteren, welche sich allesamt eingeschlossen in einer Schulde wiederfinden, erwartet die Fans ein weiteres Spiel mit Entscheidungen, bei denen es um Leben und Tod geht.

via Gematsu