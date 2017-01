Gewinnspiel: Wir verlosen Dragon Quest VIII für 3DS

By

Ab dem 20. Januar 2017 stehen euch viele Chancen offen. Ihr könnt einen Videospielklassiker nachholen, den ihr bisher nie gespielt habt. Ihr könnt aber auch eines eurer Lieblings-RPGs auf einem neuen System spielen – mobil! Oder ihr spielt ein tolles JRPG ein zweites Mal – in neuem Gewand! All diese Chancen haben einen Namen: Dragon Quest VIII für Nintendo 3DS. In unserem Test räumte die Neuauflage den „Empfehlenswert“-Award ab.

Schon heute habt ihr zudem noch eine Chance. Ihr könnt das Spiel gewinnen. Wir verlosen:

2x Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs für Nintendo 3DS.

Teilnehmen könnt ihr, indem ihr uns im Kommentarthread zu diesem Artikel sagt, welches Feature der 3DS-Neuauflage euch am besten gefällt. Findet ihr es toll, die Kämpfe zu beschleunigen oder jetzt jederzeit speichern zu können? Beides ist übrigens möglich. Oder schätzt ihr ein anderes Feature ganz besonders? Sagt es uns!

Teilnahmeschluss ist der 26. Januar 2017 um 20 Uhr deutscher Zeit. Ihr müsst euch im Forum registrieren, damit wir euch im Gewinnfall kontaktieren können. Dies geschieht über eine persönliche Nachricht im Forum.

Der Features-Trailer zum Spiel gibt euch einige Denkanstöße: