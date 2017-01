Four Goddesses Online: Ein Blick auf Gegner und Shops

Heute werfen wir einen Blick auf die gegnerische Mannschaft, die sich euch in Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune in den Weg stellen wird. Dazu gibt es Details über weitere Shops, die ihr in der Stadt aufsuchen könnt.

Demon Lord Jester (gesprochen von Shouta Ebina):

In dieser Geschichte ist Demon Lord Jester der stärkste Boss, der dem Wahnsinn verfallen ist. Seine Stärke übertrifft sogar die Macht einer Göttin. Seine Spezialität ist die Verwendung von schwarzer Magie. Vor einer langen Zeit versuchte er Arsgard mit seiner Armee zu erobern, doch dann wurde er von den Göttinnen versiegelt, die in diesem Augenblick ihre versteckten Kräfte nutzten. Seine Untergebenen, welche diese Schlacht überlebten, versuchen seit 1.000 Jahren das Siegel zu brechen. Nun steht seine Wiedererweckung kurz bevor…

Dark Knight (gesprochen von Rikiya Koyama):

Er ist ein Boss aus „Four Goddesses Online“, sowie einer der Anführer der dämonischen Armee, die „The Unrivaled“ genannt wird. Beobachtet man seine Kampftechniken, stellt man fest, dass die Macht dieses Kriegers mit der Kraft von Demon King Jester ebenbürtig ist.

Minotaur (gesprochen von Miou Tanaka): Er ist ein Boss aus „Four Goddesses Online“, sowie einer der Anführer der dämonischen Armee, die „The Unrivaled“ genannt wird. Seine Körperkraft ist überwältigend. Es heißt, dass ein Schwung seiner Axt die Erde zerbricht.

Mysterious Individual (gesprochen von ???)

Es gibt keine Informationen über diese Person. Derzeit ist nur bekannt, dass sie ein Zugangsrecht auf das Gebiet besitzt.

Zu den weiteren Einrichtungen gehören:

Troubadour:

Wenn ihr die Minnesängerin ansprecht, könnt ihr die Hintergrundmusik wechseln.

Fancy Shop:

Der Laden wird von Plutia und Peashy geführt. Sie versorgen euch mit modischen Gegenständen, die das Aussehen eurer Charaktere verändern.

Chaos Factory:

IF und Compa betreiben dieses Geschäft. Die Auswahl mag chaotisch wirken, aber sie verkaufen hochwertige Gegenstände.

Blacksmith:

Tamsoft arbeitet als Schmiedin. Bringt ihr Tamsoft Materialien und Geld, wird sie eure Waffen und Rüstungen verstärken. Die benötigten Zutaten findet ihr in Schatztruhen oder erhaltet diese von besiegten Feinden.

Bulletin Board:

An diesem Brett könnt ihr exklusive Aufgaben für den Multiplayer annehmen. Bis zu vier Teilnehmer können an einer Mission teilnehmen. Erledigte Aufgaben erhöhen euren Rang. Wenn ihr nach Mitspielern sucht, öffnet ihr einen eigenen Raum und beschreibt die bevorstehende Aufgabe. Möchtet ihr euch einer Gruppe anschließen, müsst ihr nach einem Raum suchen. Es ist auch möglich, mit Codes zu arbeiten, um Freunde in ein Abenteuer einzuladen.

In Japan erscheint der Titel am 9. Februar für PlayStation 4.

