Dragon Quest Heroes I & II erscheinen für Nintendo Switch

Wie bereits bekannt ist, erscheinen Dragon Quest X und das neueste Abenteuer der Hauptreihe, Dragon Quest XI, auch für Nintendo Switch – wenn auch leider vorerst nur in Japan. Aus der großen Nintendo-Switch-Präsentation ging jedoch nun auch hervor, dass zwei weitere Dragon-Quest-Abenteuer sich dazugesellen. Square Enix hat angekündigt, dass Dragon Quest Heroes I und Dragon Quest Heroes II ebenfalls für die neue Hardware von Nintendo erscheinen werden. Beide Titel werden als ein Bundle verkauft, welches in Japan bereits am 3. im Handel verfügbar sein wird.