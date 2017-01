Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Birthdays the Beginning (PS4), Gravity Rush 2 (PS4) und Valkyria Revolution (PS4, PSV) getestet.

Gravity Rush 2 (PS4) – 10/9/9/10 [38/40]

Poochy & Yoshi’s Woolly World (3DS) – 9/8/8/9 [34/40]

Birthdays the Beginning (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

Valkyria Revolution (PS4) – 8/9/8/7 [32/40]

Valkyria Revolution (PS Vita) – 8/9/8/7 [32/40]

Hana Oboro: Sengoku-den Ranki (PS Vita) – 8/8/8/7 [31/40]

Tank Troopers (3DS) – 8/7/8/8 [31/40]

SG/ZH School Girl/Zombie Hunters (PS4) – 6/7/7/6 [26/40]

via Gematsu