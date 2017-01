Das ist Splatoon-Aioli in Animal Crossing: New Leaf

By

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo veröffentlicht. Nach dem großen amiibo-Update ist das Spiel mit amiibo kompatibel, dazu zählen neben den offensichtlich kompatiblen Animal-Crossing-amiibo auch Figuren wie Wolf-Link. Und auch Aioli aus Splatoon kann euch in eurem Dorf besuchen! Ein neues Video zeigt nun, welche Funktionen sie euch ermöglicht.

Die kompatiblen amiibo haben ganz unterschiedliche Funktionen. Mal können die Spieler Besucher auf ihren neuen Wohnmobilplatz einladen, mal neue Gegenstände erhalten, mal mit Hilfe der amiibo-Kamerafunktion Fotos von ihren tierischen Freunden schießen. Und einige amiibo-Charaktere lassen sich womöglich ganz im Dorf nieder. Eine Übersicht über die konkreten Funktionen liefert Nintendo auf einer eigenes eingerichteten Website.