An Super Bomberman R arbeiten Entwickler des Originals

Bei Treehouse stellte Nintendo gestern ausführlich das überraschend angekündigte Super Bomberman R vor, einer der Launch-Titel für Nintendo Switch am 3. März 2017. Gemeinsam mit den Treehouse-Leuten stellte ein Konami-Repräsentant dabei etliche Spielmodi vor, darunter auch den 4-Spieler-Modus. Insgesamt können bis zu acht Spieler mitwirken. Im Story-Modus kann man sich aber auch allein durch etwa 50 Spielabschnitte bomben.

An Super Bomberman R arbeiten laut Konami auch einige Entwickler der Originalspiele, also ehemalige Entwickler von Hudson. Auch Entwickler von Hexadrive (Final Fantasy Type-0 und The 3rd Birthday) wirken mit, wie Siliconera erfahren hat.