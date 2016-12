Trails of Cold Steel III erscheint 2017 exklusiv für PS4

Wie Nihon Falcom auf der Hauptaktionärs-Versammlung angekündigt hat, wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III exklusiv für PlayStation 4 im Herbst 2017 in Japan erscheinen. Das Spiel wird einige neue grundlegende Elemente mit sich bringen, gleichzeitig aber auch die Geschichte fortsetzen und die strategischen RPG-Elemente vorheriger Ableger mitnehmen. Von der Grafik, der Steuerung bis hin zur Benutzerfreundlichkeit soll sich der Titel in jedem Aspekt weiterentwickelt haben. Auch hat man eine kleine Beschreibung zur Story selbst mitgebracht:

Septischer Kalender 1206. Das Ende des Bürgerkrieges führte zum Wendepunkt einer neuen Ära für das Erebonische Reich. Fokussiert auf Rean Schwarzer als „Ashen Chevalier“, der junge Mann, der als Held im Land angesehen wurde, wird sich eine neue Geschichte der jungen Helden entfalten.

Anbei findet ihr noch ein paar Screenshots zum Spiel.

