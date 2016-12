Trailer stellt Vanargand aus Valkyria Revolution vor

Sega hat einen neuen Trailer zu Valkyria Revolution veröffentlicht, der euch die Charaktere der Vanargand vorstellt. Die Vanargand sind Elite-Truppen, die gegründet wurden, um sich den Valkyria des Rus Empire entgegen zu stellen. Die Vanargand bestehen aus Amleth, Godot Vilfort, Brigitte Ulrich, Helena Andersen, Blum Thomasson, Tilda Gade, Issac Berggreen, Daryl Rommedahl, Sara Benner, Jordur Kvist und Ophelia A. Jutland.

Zusätzlich zum neuen Trailer hat Sega außerdem die offizielle japanische Website einem Update unterzogen. Dort gibt es nun Beschreibungen für zwei weitere Charaktere: Maria Schmeichel und Richer Laudrup – es ist nicht überliefert, dass beide Fußball spielen.

Maria Schmeichel (synchronisiert von Kikuko Inoue)

Maria-senpai wurde von Amleth und den anderen wie eine Mutter geliebt, eines Tages aber von Claudius entführt, der seinerzeit Kronprinz war. Sie ist erst 20 Jahre alt, aber alle empfinden für sie wie für eine Mutter, weil sie unglaublich liebevoll ist und sich um alle kümmert. Sie stellt andere immer über sich selbst.

Richer Laudrup (synchronisiert von Masako Ikeda)

Richer ist die Erzählerin des Spiels. Über den Krieg wird viel gesagt, beispielsweise, dass die Aggression von einem kleinen Land ausging – doch sie erzählt die wahre Geschichte. Sie ist Ur-Ur-Enkelin von Charlotte und Professorin an der Magic Arts School, die Amleth und Ophelia besuchen.

Valkyria: Azure Revolution erscheint am 19. Januar 2017 in Japan für PS4 und PS Vita und im kommenden Jahr als Valkyria Revolution in Europa für PS4, Xbox One und PS Vita. Am 22. Dezember wird die „Prologue Demo“ für PlayStation 4 in Japan verfügbar sein, am 26. Dezember erscheint sie für PS Vita.

via Gematsu