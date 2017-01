The Silver Case erscheint am 21. April in Europa für PS4

Nachdem The Silver Case bereits auf PCs erschienen ist, gibt es jetzt einen konkreten Veröffentlichungstermin des Spiels für PlayStation 4. Der Titel erscheint am 18. April 2017 in Nordamerika und am 21. April dann auch in Europa. Es wird sowohl eine digitale als auch eine physische Version des Ablegers für die Konsole geben. Und es erscheint sogar eine Limited Edition, die ihr ab sofort exklusiv im NISA-Online-Store vorbestellen könnt.

Das Remaster aus dem Hause Grasshopper Manufacture legt das Debüt-Spiel von Suda 51 neu auf. Es geht dabei um eine Reihe mysteriöser Mordfälle – die Detektive haben dabei den Mann Kamui Uehara in Verdacht. Es handelt sich hierbei um einen legendären Serienkiller und Auftragsmörder. Uehara ist ein Mysterium, niemand weiß wirklich, wer oder was er ist. Um die Wahrheit aufzudecken, muss der Spieler in der Stadt ermitteln, Zeugen befragen, diesen Informationen entlocken, Rätsel lösen und Beweise sichern.



via Gematsu