Telltale Games kündigt Guardians of the Galaxy an

Im Rahmen der The Games Awards 2016 hat Telltale Games ein neues Adventure angekündigt. Dabei handelt es sich um Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, das nächstes Jahr in fünf Episoden für Konsolen, PCs und mobile Geräte veröffentlicht wird.

Der Retailversion wird eine Season-Pass-Disc beiliegen, die die erste Episode enthält und Zugang zu den weiteren Episoden gewährt, sobald diese online veröffentlicht wurden. Spieler dürfen sich darauf freuen, in die Rolle verschiedener bekannter Helden aus den Comics und Filmen zu schlüpfen. Einen ersten Teaser zum Spiel gibt es bereits:

via Gematsu