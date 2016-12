Tales of Berseria: Demo, Trailer und weitere Infos

By

Bandai Namco hat angekündigt, dass die spielbare Demo zu Tales of Berseria ab dem 10. Januar 2017 für PCs (bei Steam) und für PlayStation 4 zur Verfügung stehen wird. Es ist die erste Demo der Serie. Zur Feier dieser Ankündigung gibt es ein neues Gameplay-Video, das auch Einblicke in die englischsprachige Synchronisation gewährt.

Zudem gibt es Details für Vorbesteller. Bei Steam ist Tales of Berseria bereits vorbestellbar. Dort erhalten alle, die Tales of Zestiria oder Symhonia bereits besitzen, 10 Prozent Rabatt. Außerdem erhalten Vorbesteller ein 15-minütiges Skit-Video in der Originalversion mit englischen Untertiteln. Dieses Video bekommen auch Vorbesteller im PlayStation Store. Sie freuen sich zusätzlich über drei Soundtracks und ein PlayStation Design. Die Vorbestellung im PlayStation Network soll demnächst möglich sein.

Tales of Berseria erscheint am 27. Januar 2017 in Europa für PS4 und PCs.