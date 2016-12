Tabata über die Verkaufszahlen von Final Fantasy XV

By

Fünf Millionen Einheiten hat Square Enix zum Verkaufsstart von Final Fantasy XV weltweit ausgeliefert. In Japan wurden inzwischen mehr als 815.000 Spiele verkauft. Director Hajime Tabata beantwortete dem japanischen Businessmagazin ITmedia Online einige Fragen zum Verkaufsstart.

Zum Verhältnis zwischen japanischen und westlichen Verkaufszahlen sagte Tabata, dass man diese Ratio ebenso erwartet hätte. Die Zahlen in Japan würde man als ziemlich gut einschätzen angesichts der derzeitigen Situation des Marktes.

„Die überwältigende Mehrheit verkauften wir in Übersee. Es ist, wie wir erwartet hatten, denn die Hardwarebasis ist im Westen größer. Die Zahlen in Japan sind angesichts der derzeitigen Situation des japanischen Marktes aber auch gut“, so Tabata.

Auch zum weltweit gleichzeitigen Release des Spiels äußerte sich Tabata. Dies sei etwas, dass er von Beginn seiner Arbeiten am Spiel realisieren wollte. Der gleichzeitige Release sei auch ein Grund für den Hype um den Release weltweit. Auch, dass Fina Fantasy XV ein Open-World-Spiel ist, sei ein Vorteil für den Westen. Solche Spiele würden seit Jahren in Nordamerika und Europa gespielt.

Für die Vermarktung im Westen seien Youtuber ein wichtiger Faktor gewesen, erklärte Tabata dem Businessmagazin. Andererseits seien nach dem Release auch die Upload-Features für soziale Netzwerke sehr rege genutzt worden.

Auch nach dem Release soll das so weitergehen. In Japan denken immer noch viele Spieler, sie hätten das Spiel gekauft durchgespielt, und dann sei es eben vorbei. Im Westen sei das anders, Spieler von GTA V und The Witcher III würden dank Updates das Spiel lange Zeit nach dem Release noch genießen. Das ist auch für Final Fantasy XV das Ziel. Auch, um die Verkaufszahlen weiter auf hohem Niveau zu halten.

via Dualshockers