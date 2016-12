Resident Evil 7: Neuer Trailer und weiteres Demo-Update

By

Capcom hat der „Beginning Hour“-Demo zu Resident Evil 7 ein weiteres Update spendiert. Das Update mit dem Namen „Midnight“ konfrontiert Spieler mit neuen Rätseln und einem düsteren Schrecken im Keller des Baker-Anwesens. Zudem bietet die Demo ab sofort auch 4K-Unterstützung und ist mit PlayStation VR spielbar. Die komplete Demo wird am 9. Dezember auch für Xbox One und am 19. Dezember für PCs veröffentlicht.

Zudem veröffentlichte Capcom im Rahmen von PlayStation Experience einen neuen Trailer zum Spiel, der einen Ausblick auf die Horrormomente bietet, die Hauptcharakter Ethan Winters zu erwarten hat. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 hierzulande ungeschnitten für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Bei Amazon erhaltet ihr diverse Vorbestellerboni.