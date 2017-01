PSX 2016: Marvel vs. Capcom Infinite angekündigt

By

Unter den Videospielgenrefans, die Beat’em Ups mögen, fand die Marvel-vs.-Capcom-Reihe immer großen Anklang. Bereits vor der diesjährigen PlayStation Experience tauchten Gerüchte über einen vierten Teil auf. Diese wurden nun von Sony bestätigt. Marvel vs. Capcom Infinite heißt der neue Titel und erscheint im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Im neusten Ableger werdet ihr nicht nur auf bekannte Gesichter und Modi treffen, sondern natürlich auf jede Menge neuer Features und einen Story-Modus:

Neuerweckte Rivalitäten: Universen kollidieren aufs Neue in dieser Crossover-Schlacht, in der Spieler ihre liebsten Marvel- und Capcom-Charaktere wählen und in actionreichen 2v2-Partner-Kämpfen gegeneinander antreten.

Unendliche Kraft: Direkt aus klassischen Marvelüberlieferungen kommen die einzigartigen und spielverändernden Infinity-Stones, die in der Strategie der Spieler so eingebaut werden können, dass sie das Ergebnis der Kämpfe beeinflussen. Jeder Infinity-Stone beitet einen einzigartigen Vorteil für die Spieler und stellt einen anderen Aspekt des Universums dar: Macht, Raum, Zeit, Realität, Seele und Geist.

Kulthelden: Wählt aus einem vielfältigen Paket der beliebtesten Cahraktere aus den Marvel- und Capcom-Universen. Dabei sind auf der Seite von Marvel Iron Man und Captain Amerika und auf der anderen Seite von Capcom unter anderem Ryu und Mega Man X. Mit der Zeit werden wir immer mehr spielbare Charaktere enthüllen.

Kinotaugliche Story: Helden und Bösewichter kämpfen in einem endlosen Krieg in den Marvel- und Capcom-Universen um die Vorherrschaft. Die ganz neue Geschichte beantwortet Fragen zu den neuen Konflikten und Spieler schlüpfen in die Rolle der klassischen Charaktere von beiden Seiten, während sie Krieg gegen finstere Mächte kämpfen, um einen neuen Gegner zu besiegen.

Zugänglicher Single Player Modi: Zusätzlich zum Erlebnis der Geschichte können Spieler auch in diversen Singleplayermodi wie Training, Mission und Arcade ihre Fähigkeiten trainieren.

Viele Multiplayerfeatures: Robuste Onlinemodi und Onlineinhalte wie Rang- und Spaßmatches, weltweite Highscores und Onlinekämpfe, bei denen auch andere zusehen können, ermöglichen noch mehr Spielspaß.

Grafik: Die Unreal Engine 4-Technologie bringt die Kinografiken und Realismus einer neuen Generation auf den Bildschirm.

Wer den vorherigen Teil noch nicht kennt, kann sich Ultimate Marvel vs Capcom 3 ab sofort als digitaler Download im PlayStation Store für PS4 herunterladen. Das Spiel beinhaltet alle DLC und neuen Features und ist in 1080p verfügbar! Nachfolgend seht ihr den Enthüllungstrailer zu Marvel vs. Capcom Infinite und den ersten Gameplay-Trailer.

via Gematsu, Playstation Blog