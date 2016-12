Pokémon Tekken: Erster Trailer zeigt Impoleon in Aktion

By

Nach Darkrai, Scherox und Glibunkel wird ab dem 15. Dezember auch Impoleon das Roster an spielbaren Charakteren für Pokémon Tekken auf Arcade-Automaten in Japan erweitern. Das gab Bandai Namco kürzlich bekannt, heute gibt es nun auch den ersten Trailer, der Impoleon in Aktion zeigt.

Bisher sind alle für Arcade-Automaten veröffentlichten Pokémon nicht für Nintendo Wii U erhältlich und es ist auch nicht bekannt, ob es Pläne zur Umsetzung gibt. Im Gegensatz dazu haben die Wii-U-exklusiven Pokémon wie Shadow Mewtu sehr wohl eine Umsetzung für die Arcade-Automaten erhalten.