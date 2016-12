Neues Rewrite-Projekt nach Countdown enthüllt

By

Am 12. Dezember haben wir berichtet, dass VisualArts und Key eine Countdown-Webseite veröffentlicht haben. Nun ist die Zeit heruntergezählt und das Projekt wurde enthüllt: Es ist ein Smartphone-Spiel namens Rewrite: Ignis Memoria, das schon in diesem Winter in Japan erscheinen soll. Eine Vorregistrierung ist bereits möglich.

Der mobile Ableger für iOS und Android erzählt eine eigenständige Geschichte, die unabhängig vom Vorgänger-Spiel und vom Anime ist. Genauer gesagt ist es nicht nur eine Geschichte, es sind über 50, die in einer „Was wäre wenn…?“-Welt stattfinden.

Rewrite: Ignis Memoria erlaubt es dem Spieler außerdem, Items aus gesammeltem Material zu bauen. Der persönliche Klub-Raum kann zudem nach Belieben geschmückt und mit eigens erschaffenen Möbelstücken ausgestattet werden. Es gibt aber auch Kämpfe: Mithilfe von „Ignis“ kann man Fähigkeiten auslösen und somit die Schlachten für sich entscheiden.

Im Kampf werden SD-Charaktere eingesetzt und auch die Fähigkeitskarten sind niedlich gehalten. Mit dem Ausrüsten von seltenen Karten verändert sich sogar das Outfit des kleinen Kämpfers. Für die musikalische Hinterlegung des Titels werden Maon Kurosaki und Shinji Orito verantwortlich sein.

