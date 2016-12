Acquire hat ein neues Gameplay-Video zu Akiba’s Beat veröffentlicht, das 46 Minuten aus dem Spiel zeigt. Es handelt sich dabei um Material aus dem letzten Livestream von Acquire, der bereits im Oktober stattgefunden hat. Ein weiterer solcher Livestream soll nächste Woche ausgestrahlt werden. Dann erscheint Akiba’s Beat auch in Japan für PlayStation 4.

Der Titel schlägt in eine andere Kerbe als die bisherigen Akiba-Spiele und wird ein richtiges Action-RPG. Am Setting ändert sich aber wenig. Akiba’s Beat spielt in einem realistisch nachgebildeten Akihabara. Der Protagonist und seine sechs Freunde sind in dieser Welt gefangen, die allerdings eine Wahnvorstellung ist. Jeder Tag ist ein Sonntag, Dungeons verkörpern diese Illusion.

PQube veröffenlicht Akiba’s Beat sowohl für PS4 als auch für PlayStation Vita im kommenden Jahr auch in Europa. Beide Versionen erscheinen im Handel, bei Amazon könnt ihr sie euch sogar schon vorbestellen. Rechts seht ihr das taufrische deutsche Boxart.

via Gematsu