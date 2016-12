Neuer Trailer zu Romance of the Three Kingdoms XIII

Nach der Verschiebung vom Dezember auf den 16. Februar 2017 hat Koei Tecmo nun einen neuen Trailer zu Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit veröffentlicht. Es handelt sich um eine erweiterte Version von Romance of the Three Kingdoms XIII. Das „Update“ namens Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit beinhaltet über 100 neue Offiziere, detailreichere Offiziersgesichter, einige neue Gameplay-Elemente und ein „erweitertes“ Schlachtfeld.