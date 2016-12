Neuer Trailer zu Digimon World: Next Order

Bandai Namco Japan hat einen neuen Trailer zu Digimon World: Next Order International veröffentlicht, also zur PlayStation-4-Umsetzung von Digimon World: Next Order, die hierzulande am 27. Januar 2017 ebenfalls erscheinen wird. Die Umsetzung wird gegenüber dem japanischen Original für PlayStation Vita unter anderem die neue Power-Up ExE-volution, neue weiterentwickelte Digimon und eine neue Story bieten.

Bei Amazon könnt ihr es euch bereits vorbestellen. Es gibt fünf Sprachen, darunter auch deutsche Untertitel. Zudem warten englische und japanische Sprachausgabe. Mehr über die neuen Inhalte erfahrt ihr in diesem älteren Beitrag.