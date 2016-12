Neuer Trailer zu Ace Combat 7 veröffentlicht

Bei PlayStation Experience 2016 hat Bandai Namco einen neuen Trailer zu Ace Combat 7 veröffentlicht und einige weitere Details zum Spiel bekannt gegeben. In Ace Combat 7 soll der Spieler in den „modernsten Kampfflugzeugen sitzen, die je entwickelt wurden“. Zudem verspricht das Spiel die „mitreißendsten Luftkämpfe bis dato“. In dem neuen Trailer können Spieler das Universum von Ace Combat, the Ace of the Sky, kennenlernen. Zudem gab man bekannt, dass Ace Combat 7 auch PlayStation VR unterstützen wird. Dazu soll es „exklusive Features“ geben, auf die Bandai Namco aber noch nicht näher eingegangen ist.

Ace Combat 7 erscheint im kommenden Jahr für PlayStation 4.