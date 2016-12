JPGAMES.DE: Unser großer Adventskalender 2016

By

Es ist so weit! Auch in diesem Jahr möchten wir euch wieder mit unserem großen Adventskalender beglücken! Langjährige Leser kennen dieses Highlight des Jahres bereits. Ihr könnt bei uns jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter dem sich ein Gewinnspiel oder ein anderes Schmankerl befindet.

Möglich ist dies vor allem dank der vielen Unterstützer! Die sind für euch unterhalb des Adventskalenders dargestellt. Danke! Auch in diesem Jahr gilt wieder: Jeder kann nur einmal gewinnen. Damit möglichst viele in den Genuss eines kleinen Weihnachtsgeschenkes kommen. Das heißt, ihr solltet auch gut überlegen, an welchen Gewinnspielen ihr teilnehmen wollt!

Bitte beachtet die weiteren Hinweise und Teilnahmebedingungen unterhalb des Adventskalenders!

Design: raz0rback2

Unsere Sponsoren:

Teilnahmebedingungen bei Gewinnspielen: