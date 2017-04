Japanische Entwickler und ihre Ambitionen für 2017

4Gamer.net hat zum Ende des Jahres einige japanische Entwickler zu ihren Ambitionen und Plänen für das kommende Jahr interviewt. Insgesamt wurden 146 Entwickler befragt, unten seht ihr einen Auszug von einigen Interessanten Beiträgen der kreativen Köpfe.

Kazuto Sekine, General Battle Director bei Arc System Works

Bekannt für: Guilty-Gear-Xrd-Serie, BlazBlue:-Chrono-Phantasma-Serie

Lieblingstitel 2016: Summer Lesson: Hikari Miyamoto Seven Days Room

“Ich würde 2017 gerne einige neue Dinge machen, deshalb wäre es schön, wenn ich etwas abliefern könnte. Am 14. Januar finden Arc System Works Fighting Game Awards 2016 statt. Wenn man dem Event Aufmerksamkeit schenkt, kann das in vielerlei Hinsicht sehr interessant sein. Kampf-Spiele sind interessant anzusehen, aber es ist noch interessanter sie zu spielen, also schaut euch bitte das Event an und versucht zu spielen, wenn ihr Interesse habt.”

Toshimichi Mori, Director & Producer bei Arc System Works

Bekannt für: BlazBlue-Serie

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Nachdem lange daran gearbeitet wurde, hat die BlazBlue-Serie einen Punkt erreicht, wo es eine Pause machen kann… das ist etwas, dass ich nicht komplett sagen kann, da lediglich die Szenarien zum Halt gekommen sind. Wir werden BlazBlue weiterhin aufleben lassen, also bitte lasst uns weiterhin eure Unterstützung zukommen. Da ich gerne etwas anderes als Kampf-Spiele machen würde, würde ich mich auch hier auf eure Unterstützung freuen.”

Kyuta Yamada, Director bei Arc System Works

Bekannt für: Gotcha Racing, Sabaku no Nezumi-dan!

Lieblingstitel 2016: Inside

“Als nächstes will ich ein Spiel machen, dass bei Nintendo Direct vorgestellt wird. Ich werde mein Bestes geben.”

Norihisa Kochiwa, Game Development Department Boss bei Compile Heart

Bekannt für: Neptune-Serie, Genkai-Tokki-Serie, Mary Skelter: Nightmares, Gun Gun Pixies, Otomate brand

Lieblingstitel 2016: Final Fantasy XV

“Im Jahr 2017 werden wir Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune für PlayStation 4 und Gun Gun Pixies für PlayStation Vita veröffentlichen. Beide sind bezaubernd, mit süßen Charakteren und 3D-Action. Ab dann bereiten wir ein neues RPG vor. Wir organisieren neue Dinge, also haltet bitte Ausschau nach neuen Ankündigungen von uns.”

Shigeo Komori, First Production Director bei Atlus

Bekannt für: Etrian Odyssey V: Beyond the Legends

Lieblingstitel 2016: Final Fantasy XV

“Im Jahr 2017 feiert die Etrian-Odyssey-Serie ihr 10-jähriges Jubiläum. Vielen Dank an alle Unterstützer der Serie. Vielen Dank das ihr Etrian Odyssey treu geblieben seid.”

Kazuyuki Yamai, First Production Director bei Atlus

Bekannt für: Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“ Nächstes Jahr feiert die Shin-Megami-Tensei-Serie ihr 25-jähriges Jubiläum. Als Reaktion auf die Ermutigung, die wir von jedem erhalten haben, möchte ich verschiedene Vorbereitungen für Events und Ähnliches machen.”

Takuya Aizu, Representative Director & Producer bei Inti Creates

Bekannt für: Mega-Man-Zero-Serie, Mega Man 9, Mega Man 10, Mega-Man-ZX-Serie, Azure-Striker-Gunvolt-Series, Gal-Gun-Serie

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“2017 arbeiten wir hart an einer Veröffentlichung von Gal Gun VR. Im Frühling gibt es noch den 3DS-Titel Blaster Master Zero, da haben wir noch eine kleine Überraschung geplant. Zudem darf man die herunterladbaren Inhalte für Azure Striker Gunvolt 2 nicht vergessen, die in Entwicklung sind.”

Tomonobu Itagaki, Representative Director und Chief Technology Officer bei Valhalla Game Studios

Bekannt für: Dead-or-Alive-Serie, Ninja-Gaiden-Serie, Devil’s-Third-Serie

Lieblingstitel 2016: Battleship Empire

“Wir werden Devil’s Third Online global erweitern.”

Hajime Chikami, Representative Director & Producer bei Experience

Bekannt für: Demon-Gaze-Serie, Stranger-of-Sword-City-Serie, Operation Abyss and Operation Babel, Ray Gigant

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Mit Titeln wie Yomi wo Haku Sana und HRV (Projektname) nehmen wir uns Genres außerhalb des Dungeon-RPGs an, für das wir bekannt sind. Für unsere Kerngruppe ziehen wir es in Betracht, ein neues Dungeon-RPG zu entwickeln.”

Yasuyuki Oda, Producer bei SNK

Bekannt für: The King of Fighters XIV

Lieblingstitel 2016: Broforce

“Wir haben King of Fighters XIV Ver. 1.10 angekündigt, aber wir ziehen es in Betracht auch etwas anderes zu machen… Entwicklungen außerhalb The King of Fighters laufen reibungslos. Und da gibt es Einige! Unsere ganze Mannschaft gibt ihr Bestes, um 2017 die ein oder andere Ankündigung zu machen!”

Tetsuya Mizuguchi, Representative bei Enhance Games

Bekannt für: Sega Rally Championship, Space Channel 5, Lumines, Child of Eden, Rez Infinite

Lieblingstitel 2016: The Last Guardian

“Von jetzt an möchte ich auch weiterhin neue Erlebnisse kreieren. Um genau zu sein, werde ich weiterhin meinen Fokus auf die virtuelle Realität legen. Rez Infinite hat immer noch einige Entwicklungen in der Mache und viel mehr Evolution zu bieten, auf die ihr euch freuen könnt.”

Juntaro Kouno, Producer bei Kadokawa Games

Bekannt für: Demon Gaze 2

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Zurzeit treiben wir die Vorbereitungen für ein Spiel für die Heimkonsole voran, welches 2017 angekündigt und veröffentlicht werden soll. Wir arbeiten hart an dem Spiel, so dass ihr überrascht und sehr erfreut sein könnt, also bitte freut euch darauf.”

Yoshimi Yasuda, Representative Director & Game Director bei Kadokawa Games

Bekannt für: Lollipop Chainsaw, God Wars: Future Past, Starly Girls: Episode Starsia

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Bezüglich Spielen für Heimkonsolen, planen wir zwei Titel nach God Wars: Future Past für 2017 anzukündigen. Zusätzlich planen wir neue Smartphone-Spiele anzukündigen.”

Eshiro Motohide, Producer bei Capcom

Bekannt für: Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Obwohl wir 2017 uns völlig der Entwicklung von The Great Ace Attorney 2 verschrieben haben, möchte ich bein Bestes geben, um das Jahr angemessen für das 15-jährige Jubiläum für Ace Attorney zu gestalten. Zusätzlich zum „Ace Attorney 15th Anniversary Special Courtroom” planen wir Projekte, auf die sich die Fans freuen können, also bitte unterstützt die Ace-Attorney-Serie auch 2017!”

Hiroyuki Kobayashi, Producer bei Capcom

Bekannt für: Resident-Evil-Serie, Sengoku-Basara-Serie, Dragon’s-Dogma-Serie

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“Persönlich denke ich, 2017 wird ein Jahr vieler unterschiedlicher Vorbereitungen.”

Daizo Nonaka, Producer bei Capcom

Bekannt für: Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den, Megami Meguri

Lieblingstitel 2016: Pokemon Sonne / Mond

“Im Jahr 2016 waren wir in der Lage zwei Titel zu veröffentlichen, Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den und Megami Meguri. Wir haben die Spiele in Kooperation mit verschiedenen Leuten verwirklicht. Vielen Dank. Ich möchte mich 2017 ebenfalls wieder ganz der Entwicklung interessanter Spiele hingeben.”

Takeshi Yamazaki, Director bei Capcom

Bekannt für: Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice For All, Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Ab October 2016 hat Ace Attorney ihr 15. Jubiläumsjahr begonnen. Ich denke 2017 wird vergnüglich für die Serie und deren Fans.”

Kikuchi Keisuke, Gust Brand Producer bei Koei Tecmo Games

Bekannt für: Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, Fatal-Frame-Serie, Deception-Serie

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“2017 ist das 20-jährige Jubiläum der Atelier-Serie, um den Fans zu danken, bereiten wir ein angemessenes Spiel vor.”

Takashi Morinaka, Producer & Director bei Koei Tecmo Games

Bekannt für: Toukiden-Serie, Dynasty-Warriors-Serie, Saihai no Yukue

Lieblingstitel 2016: Final Fantasy XV

“Dieses Jahr konnten wir einen neuen Ableger der Toukiden-Serie veröffentlichen, Toukiden 2. Vielen Dank an alle Fans, die es gespielt haben und uns unterstützt haben! Wir möchten 2017 wieder eine neue Evolution der Toukiden-Serie machen, also bitte freut euch schon darauf. Bezüglich Titel, die mit Toukiden zusammenhängen, entwickeln wir Dinge wie die Smartphone-App Toukiden: Mononofu and Musou Stars. Freut euch bitte auch darauf!”

Kenichi Ogasawara, Omega Force Brand Boss bei Koei Tecmo Games

Bekannt für: Dragon Quest Heroes II, Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence – Ascension

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“2017 ist das 20-jährige Jubiläum von Omega Force. Wir werden Ankündigungen machen, die so einem wichtigen Jahr würdig sind, bitte akzeptiert das. Konzentriert euch so lange auf Musou Stars, dass wir im März veröffentlichen!”

Kazutoshi Sekiguchi, Director bei Koei Tecmo Games

Bekannt für: Toukiden 2

Lieblingstitel 2016: Persona 5

“Die Langzeit-Urlaube des Toukiden-Entwicklerteams sind jetzt zu Ende und es wird an diversen Ideen gearbeitet. Ich denke, wir werden in der Lage sein, Entwicklungen von Dingen vorzustellen, die 2017 anstehen. Persönlich würde ich mich gerne einem neuen Titel annehmen [außerhalb von Toukiden].”

Hiroshi Matsuyama, Representative Director bei CyberConnect2

Bekannt für: Naruto-shippuden:-Ultimate-Ninja-Storm-Serie

Lieblingstitel 2016: Life is Strange

“[Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto] wird am 2. Februar veröffentlicht. Es ist eine Zusammenstellung von “Super-Anime-Ausdrücken”, die wir seit 10 Jahren kultivieren… Von hier an, kein Kommentar zu zukünftigen Entwicklungen von CyberConnect2. Da wir dazu noch nichts sagen können.”

Masanori Ichikawa, Producer bei Square Enix

Bekannt für: SaGa: Scarlet Grace, Emperor’s SaGa, Romancing SaGa 2 remastered version

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“Wir könnten 2016 endlich einen neuen SaGa-Titel veröffentlichen… Obwohl wir jetzt noch keine Ankündigung machen können, denke ich, dass jeder auch im nächsten Jahr Freude an der SaGa-Serie haben wird.”

Yuichiro Saito, Line Producer bei Spike Chunsoft

Bekannt für: Danganronpa-Serie, Exist Archive: The Other Side of the Sky, Conception-Serie

Lieblingstitel 2016: “Overwatch“

“Am 12. Januar 2017 veröffentlichen wir Danganronpa V3, in das wir all unsere Energie gesteckt haben. Ich möchte in den elf Monaten, die darauf folgen einen neuen Titel angehen, also schenkt Spike Chunsoft auch weiterhin eure Aufmerksamkeit.”

Toshihiro Nagoshi, Sega Director und General Director der Yakuza-Serie bei Sega

Bekannt für: Yakuza-Serie

Lieblings(-nicht)titel 2016: PlayStation VR

“Dieses Jahr veröffentlichten wir Yakuza 6: The Song of Life und erreichten damit einen Meilenstein der Yakuza-Serie. Ich denke es gibt Pros und Contras zum Ende von Kazuma Kiryus Geschichte, der für mehr als zehn Jahre Protagonist war. Wie dem auch sei, ich werde hart an Inhalten arbeiten, die ich und das Team gut finden. Ich denke, dass ist eine gute Möglichkeit, Kazuma Kiryu zu ehren. Früher oder später möchte ich etwas anderes ankündigen. Bitte freut euch schon darauf.”

Mizuki Hosoyamada, General Producer der Puyo Puyo-Serie bei Sega

Bekannt für: Puyo Puyo Chronicle, Puyo Puyo Quest, Puyo Puyo Tetris, Puyo-Puyo-Serie

Lieblings(-nicht)titel 2016: NES Classic Mini

“Wir denken daran, Mitte Januar etwas anzukündigen, also würde ich mich freuen, wenn jeder sich schon einmal darauf freuen könnte.”

Masayoshi Yokoyama, Chief Producer / Scenario und Production für Yakuza 6 bei Sega

Bekannt für Yakuza-Serie

Lieblingstitel 2016: Summer Lesson: Hikari Miyamoto Seven Days Room

“Jetzt, da wir das letzte Kapitel der Legende von Kazuma Kiryu abgeschlossen haben, denke ich, dass 2017 ein Jahr wird, wo wir einen Schritt gen Zukunft machen. Ich denke darüber nach, wie wir für die Zukunft ein neues Yakuza anbieten können, dass alles bisherige verbindet.”

Keiichiro Toyama, Creative Director bei Sony Interactive Entertainment

Bekannt für: Gravity Rush series

Lieblingstitel 2016: Inside

“Sobald Vorbereitungen zum Start eines neuen Titels beginnen, wird es sicherlich wieder ein geschäftiges Jahr. Abgesehen davon werde ich unterschiedliche Dinge promoten, also haltet in der Zukunft die Augen offen!”

Teruyuki Toriyama, Japan Studio Producer bei Sony Interactive Entertainment

Bekannt für: V! No Heroes Allowed R, Bloodborne, Soul-Sacrifice-Serie

Lieblingstitel 2016: Final Fantasy XV

“Obwohl ich noch keine Details preisgeben kann, kommen wir in der Entwicklung ambitionierter neuer Titel und Konzepte voran, also bitte unterstützt auch weiterhin Sony Interactive Entertainment Japan Studio im Jahr 2017.”

Masaaki Yamagiwa, Producer bei Sony Interactive Entertainment

Bekannt für: Bloodborne, Tokyo Jungle

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“Seit Bloodborne gehen auch hinter den Kulissen Aktivitäten vor sich, ich hoffe, dass wird ein Jahr, bei dem das Aufgebaute Früchte trägt.”

Yujiro Usuda, Content Production Team A Team Leader & Producer bei D3 Publisher

Bekannt für: Bullet-Girls-Serie, Omega Labyrinth, Idol Death Game TV, etc.

Lieblingstitel 2016: Berserk and the Band of the Hawk

“Bezüglich der Titel, für die ich 2017 verantwortlich bin, kann ich noch keine Details preisgeben, wir planen die Veröffentlichung mehrerer Verbraucher-Titel. Jeder wird überrascht sein! Geschockt! Eine Beule in der Hose haben!”

Tatsuya Izumi, Director & Game Designer bei Nippon Ichi Software

Bekannt für: The Witch and the Hundred Knight, Coven and Labyrinth of Refrain

Lieblings(nicht-)titel of 2016: PlayStation VR

“Dieses Jahr waren wir in der Lage, erfolgreich Coven and Labyrinth of Refrain zu veröffentlichen und sind sehr dankbar für die guten Reviews, die unsere Erwartungen übersteigerten. Es ist zwar keine Ambition für 2017… aber das Gefühl ‚Können wir eine Fortsetzung dazu machen?‘ geistert in unserer Firma herum, wenn es Leute gibt, die sich für eine Fortsetzung interessieren, mit dem Schreiben einer kurzen Umfrage-Karte für uns, kommen wir der Realisation näher. Ich würde gerne eine Fortsetzung machen, wenn möglich.”

Soheii Niikawa, President und CEO, Producer, & Scenario Writer bei Nippon Ichi Software

Bekannt für: Disgaea-Serie, Hayarigami-Serie, etc.

Lieblingstitel 2016: Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

“Nippon Ichi Software wird unterschiedliche Inhalte von der Gifu Präfektur in die ganze Welt liefern. 2017 führen wir eine IP auf dem Spiele-Markt ein. Das war aber noch nicht alles. Wir werden immer neue Initiativen ergreifen. Wir haben außerdem neue Nintendo Switch Projekte, also bitte freut euch darauf. (Es gab bereits Skepsis zu unserer Beteiligung, aber… wir sind angemessen vorbereitet!)”

Yozo Sakagami, NE Division Production Division No. 1 Production General Manager bei Bandai Namco Entertainment

Bekannt für: The-Idolmaster-Serie

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“Im Jahr 2017 planen wir viele Entwicklungen zu The Idolmaster über das ganze Jahr verteilt, also bitte freut euch darauf.”

Takuya Yamanaka, Game Director & Producer bei FuRyu

Bekannt für: Caligula

Lieblingstitel 2016: Coven and the Labyrinth of Refrain

“Wir stecken mitten in der Planung eines herausfordernden und originellen Titels für 2017, also bitte wartet auf neue Details! Natürlich bin ich höchstpersönlich hinter den Kulissen und arbeite mit voller Power daran, Arbeiten anzukündigen, die ihre Klauen in die weichen Teile eurer Herzen schlagen, bitte freut euch darauf.”

Shoji Masuda, Representative Director bei Mars

Bekannt für: Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!!

Lieblingstitel 2016: The Last Guardian

“Ich kann keine Details für 2017 enthüllen, aber zwei große Angelegenheiten stehen in Raum und ich bin nervös, wenn ich daran denke, welches ausgewählt werden soll, denn beide sind sehr anstrengend.”

Yoshifumi Hashimoto, Marvelous Operating Officer und CCO

Bekannt für: Story-of-Seasons-Serie, Rune-Factory-Serie, Muramasa

Lieblingstitel 2016: The Last Guardian

“Also, da sind einige Dinge, an denen wir für 2017 arbeiten, wir werden diese also zu einem anderen Zeitpunkt ankündigen. Danke und bitte unterstützt uns auch im nächsten Jahr!”

Hironobu Sakaguchi, CEO bei Mistwalker Corporation

Bekannt für: Terra Battle

Lieblingstitel 2016: Final Fantasy XV

“Wir planen 2017 ein neues Spiel anzukündigen. Bitte freut euch schon einmal darauf!”

Akihiro Hino, Representative Director und CEO bei Level-5

Bekannt für: Yo-kai-Watch-Serie, Professor-Layton-Serie, Inazuma-Eleven-Serie, Ni-no-Kuni-Serie

Lieblingstitel 2016: Pokemon GO

“Level-5 wird 2017 neue Herausforderungen anpacken, wir wollen große Wellen schlagen. 4Game-Leser, bitte schenkt Level-5 eure Aufmerksamkeit im Jahr 2017.”

