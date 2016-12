By

Sony hat einen Einführungstrailer zu Gravity Rush 2 veröffentlicht, der in sechs Minuten eine Vielzahl der wichtigsten Eckpunkte des Spiels vorstellt. So geht es um das Storytelling in Comic-Form, die Gravitationskämpfe, die Nebenmissionen, neue Features gegenüber dem Erstlingswerk und Online-Features wie einem Ghost-Modus.

Zum Ende des Videos seht ihr außerdem ein erstes Artwork aus Gravity Rush The Animation: Overture. Der 15 bis 20 Minuten lange Animationsfilm von Studio Kahara füllt die Lücke zwischen Gravity Rush und Gravity Rush 2. In Japan liegt der Film auf einer Blu-ray der Erstauslieferung der Limited Edition bei.

Nach einer Verschiebung erscheint Gravity Rush 2 am 18. Januar 2017 in Europa für PlayStation 4. Als Entschädigung hat man sich entschieden, einen ursprünglich kostenpflichten DLC kostenlos zu veröffentlichen. Eine zusätzliche Geschichte, die ebenfalls in der Welt von Gravity Rush 2 spielt, werden Fans kostenlos erleben dürfen.