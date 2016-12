Disaster Report 4: Erstes Gameplay für PlayStation VR

By

In letzter Zeit erfahren wir immer mehr von Disaster Report 4 Plus: Summer Memories. Nun zeigt uns Granzella auch frische Bewegtbilder des Spiels für PlayStation VR – ausgestrahlt wurden diese während eines Livestreams auf Nico Nico, der von Famitsu moderiert wurde.

Das Gameplay zeigt die gleiche Umgebung, die auch in dem Trailer zu sehen war, der vor über einem Jahr veröffentlicht wurde. Die vorgeführte Demo legt die Vermutung nahe, dass der Moderator, der die VR-Brille trägt, lediglich die Kamera beeinflussen kann – ob das in der finalen Version auch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Es gibt vielleicht schon bald neue Informationen zu Disaster Report 4 Plus, denn Weekly Famitsu plant demnächst noch einen Artikel zum Spiel. Wann der Ableger erscheint ist aber noch immer nicht bekannt und wird voraussichtlich auch in dem kommenden Artikel nicht enthüllt. Unten könnt ihr das besagte Video ansehen.

via DualShockers