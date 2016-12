Die ersten Infos zu The Last of Us: Part II

Naughty Dog hatte am Wochenende bei der PlayStation Experience The Last of Us: Part II enthüllt und den ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Im anschließenden Entwickler-Panel nach der Pressekonferenz unterhielten sich Creative-Director Neil Druckmann, Ashley Johnson (Ellie) und Troy Baker (Joel) über das Spiel. Da das Spiel noch am Anfang der Entwicklung ist, hat man natürlich noch nicht viel verraten. Einige Punkte gab es dann aber doch:

Man spielt Ellie.

The Last of Us: Part II spielt ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Ellie ist nun 19 Jahre alt.

Ellie spielt sich anders als Joel.

Einige Dinge im Spiel sind Weiterentwicklungen, während andere Neuerfindungen sind.

Gameplay wird es später geben.

Gustavo Santaolalla, Komponist für das erste Spiel, kümmert sich auch um das Sequel.

Zudem zeigte man einen weiteren Trailer, welcher erste Artworks zum Spiel zeigt, unterlegt mit einem neuem Song. Dieser beginnt bei 37:24 und endet bei 38:30.

via Gematsu