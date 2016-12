Das Intro zu Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei

5pb. hat das Eröffnungsvideo zum Remake der Sound Novel Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei veröffentlicht. Die originale Version wurde von Spike Chunsoft für Super Nintendo produziert.

Für das Remake hat 5pb. sich entschieden, das ursprüngliche Spielsystem zu erhalten. Nur einige Abschnitte der Sound Novel weisen in der aktuellen Version, die in Japan für PlayStation Vita erscheint, Ähnlichkeiten mit einer Light Novel auf.

Zum Team gehören die Sprecher:

Protagonist (Toru) (gesprochen von Ryota Osaka)

Heroine (Mari Kobayashi) (gesprochen von Satomi Akesaka)

Jiro Kobayashi (gesprochen von Kenichiro Matsuda)

Kyoko Kobayashi (gesprochen von Noriko Rikimaru)

Toshio Kubota (gesprochen von Kentaro Ito)

Midori Shinozaki (gesprochen von Eri Sendai)

Kanako Watase (gesprochen von Minami Takahashi)

Aki Kawamura (gesprochen von Ayano Yamamoto)

Keiko Kitano (gesprochen von Mariko Honda)

Seiichi Kayama (gesprochen von Taiten Kusunoki)

Haruko Kayama (gesprochen von Yu Asakawa)

Yosuke Mikimoto (gesprochen von Hiroshi Shirokuma)

Für das ursprüngliche Szenario ist Takemaru Abiko verantwortlich, während Ryukishi07 (Higurashi When They Cry) sich um die zusätzlichen Szenen kümmert. Das Design der Charaktere stammt von Alpha (G-senjou no Maou, Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo).

In Japan soll der Titel am 16. Februar erscheinen.

