Blue Reflection: Die Welt und der Spielverlauf

Die heutigen Informationen zu Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions beschäftigen sich mit dem Spielverlauf des Rollenspiels, sowie mit dem Aufbau der Welt, in der Hinako und die anderen Menschen leben.

Die Hauptfigur ist Hinako Shirai. Einst war sie eine talentierte Balletttänzerin, doch durch einen Unfall verlor sie die Fähigkeiten, ihre Leidenschaft auszuüben. Seitdem verschließt sich das Mädchen, sie lebt zurückgezogen und verbringt ihre Tage in Langeweile. Eines Tages begegnet sie den Schwestern Yuzuki Shijou und Raimu Shijou. Durch dieses Treffen erhält Hinako magische Kräfte und wird zu einem „Reflector“.

In diesem Zustand kann sich die Heldin ohne Einschränkungen bewegen. Sie verbringt ihre Zeit mit ihren neuen Freundinnen und kämpft für das Ziel, ihre Verletzung, die sich an ihrem Fuß befindet zu heilen, damit sie in Zukunft wieder Ballett tanzen kann. Wenn sie nicht gegen Monster kämpft, besucht Hinako eine Schule, auf der sich viele andere Mädchen befinden, die alle ihre eigene Persönlichkeit besitzen. Die jungen Damen haben ihre eigenen Probleme und wenn es Hinako gelingt, eine solche Schwierigkeit zu lösen, wächst ihre Kraft durch die gesammelten Erfahrungen. Diese Probleme können allerdings nicht immer in der realen Welt bereinigt werden. Aus diesem Grund begeben sich die drei „Reflectors“ in die andere Welt, in der allerdings gefährliche Kreaturen warten.

Die Monster gelangen durch Hinakos Bemühungen auch in die normale Welt und greifen dort als „Pure Breeds“ die Menschen an. Somit müssen die drei Freundinnen ihre Talente auch einsetzen, um die Bewohner zu beschützen. Das Leben der Heldin spielt sich in beiden Welten ab. Am Morgen bereitet sie sich auf die Schule vor. Dort angekommen, verbringt sie den Tag im Unterricht, während sie in den Pausen mit ihren Freundinnen spricht und sich ihre Probleme anhört. Durch diese Zeit und geführten Gespräche baut Hinako Freundschaften auf und vertieft diese, wenn sie einen täglichen Umgang mit ihnen pflegt. Nach der Schule kann sie sich mit den anderen Mädchen ebenfalls treffen.

Befindet sich die Heldin auf einer Mission, ein Problem einer Mitschülerin zu lösen, begibt sie sich in die andere Welt und sucht dort nach Fragmenten, welche bestimmte Emotionen auslösen. Stößt man während dieser Suche auf ein Monster, wird automatisch ein Kampf ausgelöst, der von den drei „Reflectors“ bestritten wird. Hat man einen bestimmten Gegenstand gefunden und kann die Gedanken der betroffenen Person nachvollziehen, kehrt man wieder in die normale Welt zurück.

Dort klärt sich die Aura der Mitschüler und das bestehende Problem ist gelöst. Als Belohnung für den Abschluss der Mission erhält Hinako Objekte und wächst anhand der gesammelten Erfahrung. Zudem vertieft sich das Band der Freundschaft. Schleicht sich anschließend ein „Pure Breed“ in die Welt der Menschen, müssen die „Reflectors“ diese Kreatur bekämpfen. Im Vergleich zu den Monstern, die in der anderen Welt leben, sind „Pure Breeds“ gefährliche Feinde, die für die Kämpferinnen eine richtige Herausforderung darstellen. Wenn die „Reflectors“ sich in einer Klemme befinden, können sie auf die Kräfte der Mitschülerinnen zurückgreifen, die ihnen als Unterstützung dienen. Je tiefer die aufgebaute Freundschaft ist, desto wirksamer sind ihre hilfreichen Fähigkeiten.

In Japan erscheint das Rollenspiel am 30. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu