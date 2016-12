Atelier Firis erscheint am 10. März 2017 in Europa

Koei Tecmo Europe und Gust haben heute den konkreten Europa-Termin zu Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey bekannt gegeben. Das Spiel erscheint demnach am 10. März 2017 im Handel für PlayStation 4. Eine digitale Veröffentlichung ist zudem für PS Vita und PCs vorgesehen.

Obendrein veröffentlichte man eine Reihe neuer Screenshots, die neben malerischen Landschaften auch die Gefährten Sophie, Plachta, Oscar und Drossel in verschiedenen Kostümen zeigen. Zusätzlich zu den bereits aus Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book bekannten Charakteren betritt ein neuer Protagonist die Bildfäche: Revy.

Die Gruppe bereist beispielsweise die wohlhabende Stadt Reisenberg, in der sich Reisende aus allen Regionen sammeln. Auch besucht man Mechen, ein ruhiges Dorf inmitten endloser Felder. Oder das Dorf der Tanzschnee-Flocke. Zwischen den Siedlungen und Städten gibt es verschiedene Landschaften zu entdecken. Dort herrschen jeweils eigene, besondere Wetterbedingungen, die einen direkten Einfluss auf die Reise haben.