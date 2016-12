Akiba’s Trip 2+A verschiebt sich in Japan auf Februar

By

Acquire hat das geplante Erscheinungsdatum von Akiba’s Trip 2+A in Japan vom 5. Januar auf den 2. Februar verlegt. Es handelt sich dabei um einen Re-Release von Akiba’s Trip: Undead and Undressed (im Westen als Akiba’s Trip 2 veröffentlich) für PlayStation 4.

Zudem liegt ein Downloadcode bei, mit dem man die erste Folge von Akiba’s Trip: The Animation sowie Elemente aus dem Anime für das Spiel bekommt.

Zusätzlich zu diesem Ticket sind in Akiba’s Trip 2+A Kostüme von drei Charakteren – die ebenfalls im Anime auftauchen – verfügbar. Überall im Akihabara des Spiels kann man außerdem Poster von Akiba’s Trip: The Animation sehen. Mehr über den Anime erfahrt ihr in diesem älteren Beitrag.

