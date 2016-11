Werbung zeigt vielleicht Alisa aus Trails of Cold Steel III

Die aktuelle Ausgabe der Dengeki PlayStation wirbt mit einer Anzeige für den Falcom Kalender 2017, sowie für das Videospiel Tokyo Xanadu eX+. Interessanter ist vielleicht das Charaktermodell, welches ebenfalls in dieser Werbung zu sehen ist.

Die Figur sieht Alisa Reinford aus der Serie The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel sehr ähnlich. Sie wirkt nicht mehr ganz so mädchenhaft, sondern besitzt die Ausstrahlung einer erwachsenen Frau. Werden wir Alisa in dieser Form in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sehen? Der Titel soll 2017 in Japan erscheinen.

via Gematsu