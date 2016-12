Yo-kai Watch glänzt mit Quoten und Zahlen in Europa

Yo-kai Watch war in Japan ein Riesen-Hit und auch in Europa kommt das Franchise besser an als erwartet. Rechteinhaber (und -verteiler) VIZ Media zieht nun ein positives Zwischenergebnis. So begeistern sich vor allem Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren für das Yo-kai-Watch-Universum. Die TV-Serie auf Nickelodeon „erreicht Spitzenquoten für den Sender“ und das Videospiel sowie Merchandise „behaupten sich in den Verkaufscharts“. Die „ursprünglichen Erwartungen [konnten] sogar noch übertroffen werden“, heißt es.

Die animierte TV-Serie YO-KAI WATCH ist ein Hit unter den jungen Zuschauern. Die Serie erreicht auf Nickelodeon bei Zuschauern zwischen 3 und 13 Jahren einen Marktanteil von 11,3%. In der Hauptzielgruppe, Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, liegt dieser sogar bei 12,9% (Quelle: GfK/AGF, TechEdge 2016, 18. 04. 2016 – 09. 10. 2016, A3-13 & A6-13, Senderschnitt: Mon-Son 06.00h – 21.00h. Zahlen nicht final gewichtet.) Yo-Kai Watch wird aktuell immer montags bis freitags um 13:10 Uhr und samstags um 8:35 Uhr sowie 11:10 Uhr bei Nickelodeon ausgestrahlt. Die Spielwarenlinie von Hasbro kommt bei den Fans ebenfalls gut an, wie die Verkaufszahlen seit Einführung der Produkte im Juni 2016 zeigen. Gezielte Cross-Promotion mit Spotschaltungen in den Werbepausen während der TV-Serie unterstützt den Verkauf der Produkte zusätzlich. Dank der wachsenden Beliebtheit der Marke Yo-kai Watch werden die Spielwaren sicher auch zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft ein echter Hit für Kids! Das Videospiel YO-KAI WATCH für Nintendo 3DS schlägt in Europa voll durch, zum Launch Ende April war der reine Verkaufsstart des Spiels in Europa sogar stärker als seinerzeit in Japan, als dort der erste Teil auf Markt kam. Allein in Deutschland hat sich YO-KAI WATCH bereits mehr als 70.000 Mal verkauft und gehört damit zu den beliebtesten Titeln in Nintendos aktuellem Portfolio. Seit dem 7. Oktober ist zudem eine Special Edition des Spiels mit exklusiver Sengu-Medaille sowie ein Nintendo 2DS Konsolen-Bundle mit vorinstalliertem YO-KAI WATCH Spiel im Handel erhältlich.

Yo-kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-kai Watch 2: Kräftige Seelen werden im Frühjahr 2017 für Nintendo 3DS erscheinen. Im Anschluss geht es im kommenden Jahr mit neuen Lizenzprodukten weiter. Ein offizielles Magazin, ein Stickeralbum von Panini, ein Manga und die erste Staffel der Serie auf DVD werden demnächst erhältlich sein.