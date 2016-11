Wild Guns Reloaded erscheint im Dezember in Japan

By

Wild Guns Reloaded wird ab dem 13. Dezember diesen Jahres in Japan als Download für 1,800 Yen (ca. 15,30 Euro) erhältlich sein, wie Natsume bekannt gab. Für den Westen gibt es noch keinen Releasetermin, allerdings haben Händler wie GameFly das Spiel auch für den 13. Dezember gelistet. Anders als in Japan, wird es in Nordamerika eine Handelsversion zu kaufen geben.

Wild Guns Reloaded ist ein schnelllebiger Shooter im Arcade-Stil, der den Wilden Westen mit Steampunk verbindet. Spielbare Charaktere sind Clint, Annie, sowie die neuen Gesichter Bullt und Doris. Natürlich können alle im Mehrspieler-Modus ausgewählt werden.

Jeder dieser Charaktere hat seine eigenen Waffen und Taktiken, sie können springen, tauchen und sich davonrollen, um Kugeln auszuweichen; selbstverständlich können Gegener auch mit der eigenen Waffe erschossen werden. Die Geschichte dreht sich um Annie, die den Kopfgeldjäger Clint aufgespürt hat, um an der Kid Gang Rache zu nehmen. Insgesamt gibt es acht Spielabschnitte mit jeweils drei Zonen.

