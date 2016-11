Visual Novel Shuffle! ab sofort bei Steam erhältlich

Active Gaming Media hat gemeinsam mit GREE eine lokalisierte Fassung der Visual Novel Shuffle!, die von Navel produziert wurde, in das Angebot von Steam eingebracht. Für diesen Zweck hat Active Gaming Media die neue Marke „YumeHaven“ gegründet, unter der man hochwertige Visual Novels aus Japan offiziell übersetzen und weltweit vertreiben möchte.

Auf Steam findet ihr die All-Ages-Version des Titels, der auf die Fassung für PlayStation 2 basiert und zwei zusätzliche Routen für die Figuren Mayumi Thyme und Kareha bietet. Neben der japanischen Tonspur besitzt die Edition englische Bildschirmtexte.

In einer uralten Ruine werden zwei Tore entdeckt, die sich durch einen Unfall öffnen. Hinter diesen Eingängen verbergen sich zwei Welten: die Welt der Götter und die Welt der Dämonen. Durch dieses Ereignis entstand eine Vereinigung zwischen diesen Welten und der Welt der Menschen, die eine starke Veränderung erlebte.

Die Handlung selbst spielt in einer gewöhnlichen Stadt. Eines Tages ziehen zwei Familien in die Nähe eines Jungen. Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliche Familien, sondern es sind die Herrscher der Götter und der Dämonen. Die Könige erfüllten die Wünsche ihrer Töchter, die bereits seit einer längeren Zeit in diesen Jungen verliebt sind und in seine Nähe wollten.

Vor vielen Jahren trafen die beiden Mädchen auf diesen Menschen und konnten seitdem die schicksalhafte Begegnung nicht mehr vergessen. Nun beginnen sie ihr neues Leben in dieser Stadt, begleitet von den Freunden des Jungen, seinen Mitbewohnern erleben sie eine Geschichte voller Probleme, Verzweiflung und ein wenig Hoffnung.

Bis zum 29. November zahlt ihr 17,99 Euro für die Visual Novel.

