Veröffentlichungstermin für Dungeon Travelers 2-2

Der Dungeon Crawler Dungeon Travelers 2-2: The Maiden Who Fell into Darkness and the Book of Beginnings hat für Japan einen offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten. Der Titel wird dort, laut der Dengeki PlayStation, am 20. April 2017 für PlayStation Vita erscheinen.

Der Preis für die normale Version wird derzeit mit 5.800 Yen (circa 49 Euro) angegeben. Die Premium-Edition soll dagegen 8.800 Yen (circa 75 Eur0) kosten. Zum Spiel bietet diese Fassung eine besondere Sammelbox, zwei CDs, einen Anhänger, Skizzenmaterial, sowie den Inhalt „Super Nurse Cap“ als Download an.

Zudem enthüllt das Magazin eine neue Figur namens Gina, die von Rie Murakawa gesprochen wird. Die kleine Magierin lebt an dem Ort „House of Time“. Sie will die Ordnung in Romulea wiederherstellen und sucht aus diesem Grund nach Fried.

Der Titel ist ein Nachfolger Dungeon Travelers 2 und setzt an dem Punkt an, an dem die Gruppe gegen den letzten Boss verliert und beschäftigt sich mit einem Was-wäre-wenn-Szenario. Bekannte Figuren aus dem Vorgänger begeben sich auf ein weiteres Abenteuer, allerdings sind sie durch die Niederlage verändert und von der Dunkelheit befallen. Auch ihr Aussehen hat sich durch die Erlebnisse verwandelt.

