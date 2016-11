Überleben-Modus für Uncharted 4 angekündigt

Mitte Dezember erscheint der Überleben-Modus von Uncharted 4, ein Koop- und Einzelspieler-Modus, der mehrere Wellen von Gegnern auf euch und ein bis zwei Mitspieler hetzt. Dabei gilt es, die Gegner zu besiegen und gleichzeitig verschiedene Ziele zu erfüllen.

Der Modus ist aufgebaut wie die Kooperativ-Arena in Uncharted 2 und 3, natürlich gibt es nun aber neue Gegner und Bosse, zudem wurde ein eigenes Fortschrittsystem hinzugefügt. Steigt man auf, erhält man Verbesserungen für seine Waffen und neue Gegenstände, wie beispielsweise den Überleben-Booster und Prestige-Objekte.

Sony verspricht neben zehn unterschiedlichen Karten auch 50 Gegner-Wellen. „Jeweils 10 Wellen gipfeln in fulminanten Bosskämpfen, in denen ihr auch die ganz neuen Piraten-Warlords antreffen werdet.“ Dabei passen sich die Widersacher der Feuerkraft des Spielers an, zusätzlich gibt es auch Schwierigkeitsgrade. Wer „Schwierig“ meistert, schaltet „Extrem schwierig“ frei – für die ganz Harten unter euch.

Neben dem bloßen Niedermetzeln von Feinden, müssen, wie eingangs erwähnt, immer mal wieder Ziele erreicht werden. So müssen unter anderem Gebiete verteidigt und Schätze gesammelt werden. Modifikatoren führen unerwartete Situationen herbei, zum Beispiel, wenn plötzlich nur noch Kopfschüsse gelten, oder lediglich Pistolen Schaden anrichten.

Das Besiegen von Widersachern und Erfüllen von Zielen bringt euch Spielwährung ein. Damit könnt ihr schließlich auf der Karte Waffen und Ausrüstungsgegenstände in Arsenalkisten freischalten. So kommt man auch an schwere Waffen und Mystikfähigkeiten heran. Das Video gibt einen Vorgeschmack darauf, was euch beim Überleben-Modus erwartet. Hier könnt ihr außerdem Henry Avery als Warlord-Boss in Aktion sehen.

via PlayStation Blog