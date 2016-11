TV-Spots und Trailer zu Yo-kai Watch 3: Sukiyaki

Level-5 hat nicht nur einen neuen Trailer zu Yo-kai Watch 3: Sukiyaki veröffentlicht, sondern auch drei TV-Spots, die in Japan den Titel bewerben.

Neu im Spiel ist der Blasters Treasure Mode. Es handelt sich um einen 4-Spieler-Modus, in dem man gemeinsam Dungeons durchstreift. Es gibt zahlreiche Fallen und starke Yo-kai in diesen Dungeons, aber auch wertvolle Schätze. Der Modus wird mit einem kostenfreien DLC auch den bisher erschienen Versionen des Spiels hinzugefügt.

Neu in Sukiyaki ist auch eine Side-Story, die in die Ereignisse des neuen Kinofilms Yo-kai Watch The Movie: The Flying Whale and the Grand Adventure of the Double Worlds, Meow! überleitet.

Zudem gibt es natürlich zahlreiche neue Yo-kai, die man exklusiv in Sukiyaki finden kann. Etliche weitere neue Yo-kai werden auch den alten Versionen via DLC hinzugefügt. Weitere neue Yo-kai kann man finden, wenn man die Spielstände der neuen mit der alten Version zusammenführt.

In Japan erscheint die dritte Version von Yo-kai Watch am 15. Dezember für Nintendo 3DS.

via Gematsu