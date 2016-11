Pokémon Sonne und Mond: Erste Zahlen aus Japan

By

Mit 10 Millionen Auslieferungen stellten Pokémon Sonne und Pokémon Mond einen Serienrekord auf. Mit Spannung werden also die konkreten Verkaufszahlen erwartet. Wie die Famitsu berichtet, gingen innerhalb der ersten drei Verkaufstage in Japan genau 1.9.05.107 Einheiten über die Ladentheken.

Diese Zahl beinhaltet ausdrücklich nicht die digitalen Verkäufe, die im Vergleich zu Pokémon X & Y zugenommen haben dürften. Wohl aber den Verkauf von Downloadkarten. Die letzten beiden Hauptspiele der Serie verkauften sich einst 2.096.050 mal in ihrer ersten Verkaufswoche in Japan.

Auch Nintendo 3DS profitiert vom Release. Die Geräte der Nintendo-3DS-Familie wurden in Japan letzte Woche 113.987 mal verkauft. In der Vorwoche lagen die Verkaufszahlen nur bei 29.981 Einheiten. Pokémon Sonne und Mond erscheinen hierzulande am 23. November.