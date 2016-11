By

Niantic und The Pokémon Company International möchten sich bei Spielern von Pokémon Go für ihre andauernde Unterstützung und „der Förderung von Bewegung und Entdeckergeist“ bedanken. Ab dem 23. November um Mitternacht (UTC) bis zum 30. November um Mitternacht (UTC) erhalten Trainer deshalb die doppelte Menge an EP und Sternenstaub, wenn sie eine Spielaktion abschließen.