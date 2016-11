Pokémon Go: Seit heute könnt ihr Ditto fangen

Seit heute könnt ihr Ditto in Pokémon Go fangen. Heimlich, still und leise hat er die Welt bevölkert und versteckt sich hinter Rattfratz, Taubsi und Co. – eines dieser häufigen Pokémon zu treffen, dürfte die meisten Jäger seit heute wieder freuen. Ditto schlummert schon seit Wochen im Quelltext des Spiels, doch Niantic hatte sich nie öffentlicht positioniert, wann das Pokémon verfügbar wird. Nun ist es soweit. Bei Twitter berichten unzählige Nutzer über ihren Fund.

Neben Ditto macht Rattfratz und Taubsi fangen seit heute zudem im wörtlichen Sinne „doppelt Sinn“. Denn ihr erhaltet im Rahmen einer neuen Promo-Aktion doppelte Erfahrungspunkte und doppelten Sternenstaub für jede Aktion, dazu zählt natürlich auch das Fangen eines Rattfratz.