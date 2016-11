Period: Cube erscheint 2017 im Westen für PS Vita

By

Aksys Games wird das Otome Period: Cube – Shackles of Amadeus im Frühling 2017 nach Europa und Nordamerika für PlayStation Vita rausbringen.

Ihr befindet euch auf der Suche nach eurem älteren Bruder. Dabei schließt ihr euch dem Online-Rollenspiel „Arcadia“ an, um an Hinweise über seinen Aufenthaltsort zu gelangen. Ein mysteriöses Licht taucht auf und raubt euer Bewusstsein. Als ihr wieder erwacht, befindet ihr euch in die Welt des Videospiels.

Verwirrt und erschüttert über die fremde und doch bekannte Umgebung erfahrt ihr, dass euch ein tödliches Spiel umgibt. Der einzige Fluchtweg zurück in die Realität besteht darin, das Abenteuer in „Arcadia“ zu meistern. Die einzigartige Geschichte besteht aus mehreren Enden, die ihr mit euren Entscheidungen formt. Etwa 30 Stunden Spielzeit erwartet euch.

via Gematsu