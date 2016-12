Nights of Azure 2: Lily-Figuren und Spielmechanik

Auf dem Event „Fall 2016 Dengeki PlayStation Premium Event“ hat Gust neue Aufnahmen aus dem Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon veröffentlicht. Im folgenden Video seht ihr die Lily-Figuren (von Minute 23:33 bis 28:28). Diese Charaktere unterstützen die Heldin Alushe als Verbündete in einem Gefecht.

Interessiert ihr euch für die Spielmechaniken, die der Nachfolger von Nights of Azure zu bieten hat, solltet ihr noch einen Blick auf Minute 30:43 bis 44:41 werfen. In Japan erscheint der Titel im Februar 2017 für PlayStation 4 und Vita. Für den Westen wurde bereits die Lokalisierung bestätigt, allerdings wurde noch kein Zeitraum genannt.

via Gematsu