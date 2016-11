Nights of Azure 2: Koei Tecmo meldet Verschiebung

Das Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon wird laut einer Meldung von Koei Tecmo nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Bisher war die Veröffentlichung in Japan für den 22. Dezember geplant. Eine Verschiebung, die notwendig sei, um die Qualität des Spiels zu verbessern, verändert das Datum auf Februar 2017.

Als Entschuldigung für die Verzögerung bietet man den Fans einen weiteren Lily an, der Alushe in ihren Kämpfen unterstützt, sowie Szenen, in denen die Helferinnen der Heldin Badeanzüge tragen. Eine weitere Überraschung ist die Wiederkehr von Arnice. Sie ist die Hauptfigur aus dem Vorgänger. Auch der maskierte Dämon Christophorus wird in Nights of Azure 2: Bride of the New Moon wieder auftauchen.

via Gematsu 1, 2