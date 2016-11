By

Auch Nippon Ichi Software zeigte während dem „Fall 2016 Dengeki PlayStation Premium Event“ ein neues Video zu The Witch and the Hundred Knight 2. Das Material zu diesem Rollenspiel seht ihr von 16:06 bis 18:47, sowie von 21:19 bis 33:53.

In Japan erscheint der Titel am 23. Februar 2017 für PlayStation 4.

via Gematsu