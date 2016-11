Motoi Sakuraba bei Orchestral Memories in Paris

Vor einiger Zeit kündigte Bandai Namco mit Orchestral Memories eine eigene Konzertreihe an. Die Europa-Tour soll am 4. Februar in Paris ihren Anfang nehmen. Dazu hat Bandai Namco nun weitere Details bekannt gegeben. So wird Motoi Sakuraba in Paris zum ersten Mal eine europäische Bühne betreten!

Sakuraba, der sich u.a. für einige Stücke des Dark-Souls-Soundtracks und vieler Tales-of-Spiele verantwortlich zeigte, wird an der Seite von Go Shiina durch das erste Konzert führen, das sich nur Spielen von Bandai Namco widmet.

„Ich bin sehr glücklich an dem Konzert in Frankreich teilzunehmen. Ich danke allen Fans für ihre Unterstützung bei diesem Event“, sagt Motoi Sakuraba. “Ich freue mich sehr darauf zu hören, wie meine Musik auf dem Event interpretiert wird und ich hoffe, dass alle Fans das Konzert mit mir gemeinsam genießen werden.“

Orchestral Memories soll von mehr als 80 Musikern präsentiert und von HD-Spielevideos unterstützt werden. Geboten wird Musik aus Dark Souls, Ace Combat, Tales of, Soul Calibur, God Eater und Tekken.Tickets für Paris gibt es unter wildfaery.com. Weitere Tour-Orte sind noch nicht bekannt.