Bald erscheint die neue Version von Monster Hunter Frontier Z. Neben den bereits erhältlichen Versionen für Xbox 360, Wii U, PS3, PS Vita und PCc spendiert Capcom der PlayStation 4 ebenfalls eine Version in Japan. In einem neuen Trailer schaut sich der japanische Entwickler die grafischen Unterschiede zur Vorgängerversion genauer an. Monster Hunter Frontier Z erscheint für PlayStation 4 am 22. November in Japan.

via Gematsu