Majora’s Mask: Kurzfilm zum Schicksal von Skull Kid

Das kleine Team um EmberLab hat ein beeindruckendes Fan-Video zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask verwirklicht. Der Kurzfilm trägt den Titel Majora’s Mask – Terrible Fate und beschäftigt sich mit Skull Kid (hier auch als Horror-Kid bekannt) und der Geschichte, wie er an die berüchtigte, herzförmige Maske gelangt ist. Im Abspann taucht auch der Name Joe Zieja auf, der Fox McCloud in Star Fox Zero: The Battle Begins gesprochen hat.

So mancher hat nach diesem schaurigen Video vielleicht einen Nostalgie-Schub bekommen und kramt seine alte Nintendo 64 aus dem Schrank. Wer diesen Klassiker nachholen will kann alternativ auch auf die aufgebesserte 3DS-Version zurückgreifen, welche Anfang 2015 auf den Markt gekommen ist.

via Eurogamer