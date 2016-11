Limited Edition zu The Silver Case von NIS America

By

Seit einigen Tagen ist The Silver Case Remaster für PCs erhältlich. Das Original stammt aus der Feder von Suda51 und erschien einst für PSone. Und auch das Remaster findet nun bei Sony wieder eine Heimat. NIS America veröffentlicht The Silver Case Remaster für PlayStation 4. Im Frühjahr 2017 soll das Spiel physisch und digital in Europa erscheinen. Und es gibt sogar eine Limited Edition, die ihr ab sofort exklusiv im NISA-Online-Store vorbestellen könnt.

Sie beinhaltet: