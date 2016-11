Kollaboration zwischen The Idolmaster und God Eater

Es steht ein kostenloses Update für God Eater Resurrection und God Eater 2: Rage Burst in den Startlöchern. Das Add-On, das am 1. Dezember in Japan erscheint, bringt die Welt von The Idolmaster in die God-Eater-Serie. Mit dem „Character Collaboration Pack“ erhalten die eingangs erwähnten Spiele nicht nur Kostüme der Idols, sondern auch Tanz-Animationen und „Kotoro Otonashi Operation“ als Hintergrundlied. Mehr Informationen folgen noch!

God Eater 2: Rage Burst ist seit August in Europa für PlayStation 4, PlayStation Vita und PCs erhältlich. Hierzulande liegt dem Spiel kostenlos auch God Eater Resurrection bei. Schon zum Release gab es zahlreiche Kollaborationen, z.B. mit Sword Art Online, Tokyo Ghoul, Tales of Zestiria und Assassination Classroom.

